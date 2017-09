Tintori sobre caso billetes: Me imputan en un tribunal, hacen un escándalo donde no lo hay

La esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, expresó la tarde de este viernes 1 de septiembre, que fue imputada por un tribunal tras el hallazgo de 200 millones de bolívares en un vehículo de su propiedad.

“El día de hoy en la mañana me presenté al Cicpc para declarar sobre los hechos de mí camioneta. Estando allí, frente a ese organismo, a punto de empezar a declarar, llegó a mi casa esto (muestra un documento), me imputan en un tribunal, están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay”, manifestó en un video publicado en su cuenta en Twitter, @liliantintori.

“No es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad, en tu camioneta, en tu casa. Así lo aclaré el día que reconocí que era mi camioneta y mi dinero”, enfatizó.

“Yo no soy funcionaria pública. Soy mamá, soy esposa, soy activista de derechos humanos, ¿qué buscan? Dañarnos, humillarnos, desprestigiarnos”.

“Venezuela conoce nuestra lucha. Conoce la lucha de nuestra familia, el mundo conoce nuestra lucha, clara, respetuosa, precisa, ¿hasta dónde va a llegar el régimen con tanto ataque? Aclaro, en mí camioneta había dinero en efectivo, un dinero destinado a emergencias familiares, entre esas, la hospitalización de mi abuela de 100 años que no tiene seguro por tener 100 años y me he dedicado a cubrir sus gastos día a día. Eso no es un delito”, sostuvo la activista de derechos humanos.

En un vehículo particular fueron localizados este martes 29 de agosto 200 millones de bolívares en efectivo, en el sector Sebucán del municipio Sucre, estado Miranda, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

En un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, el fiscal detalló que de acuerdo con información recibida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el vehículo donde se encontró el dinero presuntamente pertenece a un familiar del político Leopoldo López.

“Lo que se sabe, de manera extraoficial, es que la propiedad del vehículo corresponde a un familiar directo del ciudadano Leopoldo López”, dijo Saab, quien explicó que ese dato será corroborado o descartado durante la investigación.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com