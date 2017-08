Vladimir Villegas: No estoy de acuerdo con el cierre de ningún medio

El periodista Vladimir Villegas, sentenció este jueves 24 de agosto la salida del aire las señales de los medios colombianos Caracol y RCN, que desde este miércoles 23 ya no están disponibles en las cableras nacionales y añadió que no está “de acuerdo con el cierre de ningún medio”.

“Quiero decir lo siguiente, por razones de principios no estoy de acuerdo con el cierre de ningún medio, ni que se retire de las cableras de ningún medio, creo en la diversidad, en el derecho que tienen los ciudadanos a escoger el canal o medio que quieran ver. Además, creo en el pluralismo, no creo en la información única, no creo en el pensamiento único, no creo en le hegemonía comunicacional, soy partidario de la no hegemonía comunicacional y por lo tanto no estoy de acuerdo con ese tipo de decisiones y ya lo he dicho en otras oportunidades, y en esta circunstancia mi opinión sigue siendo absolutamente la misma”, expresó Villegas.