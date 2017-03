EL MAGO DE ALMAGRO

Abog. Eduardo Labrador

Vuelve a derramar su bilis purulenta desde los micrófono en su desesperado guion por atentar contra la soberanía nacional en pro de los intereses imperialista y de la oposición venezolana . Este esperpento de ser humano , caballo de Troya, que lideró en algún momento las relaciones diplomáticas de Uruguay en el gobierno de Pepe Mujica y que ciertamente se tiñó de socialista para cabalgar en el sueño de los grandes , Chávez, Kirchner, Da Silva, Y Fidel .

Por ello, fue un mago, que transformo su reptiliana piel y su bífida lengua con la cual atendía el furor del empuje socialista en la región al tiempo que de rodilla lamia las ordenes imperiales para recibir los presos de Guantánamo en su país entre otros lineamientos.

Este hechicero, lleno de ansias de dólares, tiene varios años usando el podio de la Organización de los Estados Americanos como catapulta de la bancada opositora en Venezuela, intentando crear confusión, desasosiego y con ello propiciar un desequilibrio político en nuestro país.

Luis Leonardo Almagro Lemes, no solo hace mal uso de las funciones que ostenta, sino que grita en la soledad de estas tierras por ver que alguien le crea, ahora busca una confrontación verbal, directa, agria y descarnada, para provocar reacciones de nuestro presidente Nicolás maduro moros.

Lo que realmente aspira ese señor es un puchito de billetes verdes, el sabe que la OEA, es más una oficina de correos de Washington que otra cosa, por donde se distribuyen los encargos de las petroleras el pentágono, la CIA entre otras, y ellos con base organismos y ONG financiadas y controladas por estados unidos, como el banco mundial, el FMI, la relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH, el foro penal venezolano, el observatorio venezolano de conflictividad social, entre otros evidentes, aspiran que bajo la consigna de un informe especial el mundo les crea.

Como hacer mago de Almagro para desconocer los 43 muertos en la espalda de Leopoldo López, para ignorar que gran parte de la reglamentaciones de los tiempos del CNE fue propuesta por la antigua” súmate” , dinos mago rastrero para ignorar que la crisis en el sector farmacia obedece a la orquestación de empresas como o Pfizer, MERCK, BAYER, ABBOTT Y NOVARTIS, con lacayos internos que propiciaron el desabastecimiento y robo a la nación.

La guerra económica , mediática y política amerita respuestas hacia todos los frente, Ud , mas que mago es un títere y quienes invoquen sus consignas desde nuestro territorio son unos traidores y como tal deberán ser tratado . es tiempo de hacer justicia . ya que El código penal establece en su Libro segundo Titulo I, Capitulo I (De la traición a la patria y otros delitos contra ésta), artículo 128 “Cualquiera que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la seguridad del territorio de la patria, conspire contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años.” Artículo 129 “El que dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, sin complicidad con otra Nación, atente por si solo contra la independencia o la integridad del territorio de la República, será castigado con la pena de presidio de veinte a veintiséis años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre, en cualquier forma, la intervención de un gobierno extranjero para derrocar el gobierno Venezolano.

Como ven quizás este mago y su sequito venezolano no corra la suelte del gran houdini que logro escapar de muchas trampas, porque la historia está preñada de lo mal que pagan los gringos y si no pregúnteles a los iraquíes, y a los alemanes . además en el que no quiere a su patria no quiere a su madre … a los traidores con todo el peso de la ley tengan el apellido que tengan.