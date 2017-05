Capriles convocó marcha para este martes hasta la sede del Min-Interior en Caracas

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, se pronunció en horas de la noche de este lunes 29 de mayo para convocar a una nueva movilización para el “cese de la represión”.

“Mañana (30 de mayo) nos vamos a movilizar todos los que estamos en Caracas a la sede del Ministerio de Interior y Justicia. Allí está el responsable de quien dirige esta operación criminal. Mañana vamos a exigirle al señor Reverol que cese la represión”, dijo Capriles a través de Instagram Live.

Asimismo anunció que el miércoles 31 de mayo “nos movilizaremos a la Cancillería, hoy salieron a decir que en el país no hay crisis humanitaria”.

Más temprano en su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial denunció que tanto él como su equipo de trabajo fue “emboscado en Las Mercedes por efectivos de la GNB”.

“Fuimos agredidos justo cuando estábamos en Las Mercedes. Nos emboscaron diagonal al Concejo Municipal, en eso llegó un pelotón de la GNB (…) Robaron a todos mis funcionarios, a todo mi equipo, el personal que me acompaña, incluyendo a nuestro equipo de prensa. Les robaron los radios, las máscaras y sus credenciales”, señaló el gobernador.

“Cuando le dije a los funcionarios de la GNB, ¿qué les pasa?, me dieron un golpe con un casco en la cara (…) En medio de esa locura, lo primero que me vino a la cabeza era si eran o no GNB. Todos tenían los ojos cubiertos, entre máscaras y encapuchados”, añadió.

Con visibles golpes en el rostro durante la transmisión en vivo, Henrique Capriles aseguró que durante la movilización en Las Mercedes “yo llevé una gorra y un pañuelo. Incluso hoy sacamos la tela blanca en señal de paz”.

Precisó que este lunes 29 de mayo “hay 257 heridos. Salud Baruta reporta 147, 46 por traumatismos de bomba lacrimógena, 10 dislocados del hombro y 64 lesionados entre perdigón, metra, esferas y cabillas”.

Sobre las muertes en el país, el gobernador de Miranda aseguró que “ninguna será en vano y afirmó que el Plan Zamora es criminal. Desde la aplicación de la fase 2 del Plan Zamora, van dos venezolanos asesinados por día. Lo ocurrido el día de hoy lo vamos a responder mañana”.

“Todo el que ha salido en estos 59 días, les pido siga saliendo. Si somos millones en las calles, no podrán con esa fuerza. A Maduro también le llegará la justicia (…) Ellos (el Gobierno) andan perdidos, porque creen que controlan la Fuerza Armada Nacional. Benavides (Torres) sabe que le pasan por encima”, expresó.

Cuerpos de seguridad del Estado dispersaron marcha de la oposición, este lunes 29 de mayo, en la autopista Francisco Fajardo que se dirigía hasta la Defensoría del Pueblo para exigir justicia en el marco de las 59 personas que han fallecido desde que comenzaron las protestas en abril.

La MUD convocó a nuevas marchas en todo el país para elevar las presiones contra la redacción de una nueva Constitución, mientras el gobierno se prepara para inscribir esta semana los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente.

Los opositores partieron desde siete puntos del este y oeste de la capital, y se dirigían hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, pero la manifestación fue dispersada a la altura de la autopista Francisco Fajardo.

