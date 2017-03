Defensor: Tres generaciones de colombianos han participado en subsidios sociales del país

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo este martes 14 de marzo que su despacho ha atendido casos de venezolanos que han recibido maltratos y humillaciones en el extranjero.

Rechazó las críticas del vicepresidente Vargas Lleras de Colombia, quien calificó a los venezolanos de “venecos” y de negarle las viviendas en ese país.

“En cambio el colombiano en Venezuela, tres o cuatro generaciones han participado en la Gran Misión Vivienda, becas, de todos los subsidios sociales e incluso he hecho inspecciones en hospitales de Zulia y Táchira he entrevistado a residentes colombianos que tienen familiares en Venezuela y no sé cuál es la guayaqueta que hacen (…) siendo residente se dialisan en los hospitales, se hacen tratamiento contra el cáncer, y no se lo hacen en su país porque la salud está privatizada”, dijo el Defensor en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión.

“Estoy de acuerdo con la prevencion e inteligencia policial selectiva, buscar al que esté señalado por la justicia, a quien ha sido denunciado por la comunidad, perteneciente a una banda, prefiero actuaciones selectivas y directivas, que las redadas, que te pueden llevar a un centenar de personas detenidas, y que finalmente uno solo estaba buscado por la justicia. Tengo fe que se potencie la mision justicia socialista, sobre cómo actuar contra una delincuencia que no tiene piedad, dentro de los estándares internacionales y nacionales de respeto a los derechos humanos”, expresó Saab.

En relación al desarrollo de las OLP, indicó que en 2015 se tramitaron 200 denuncias para precalificar y determinar si hubo violación de los derechos humanos. En 2016 fueron más de 100 denuncias.

Reiteró que el alcalde Delson Guárate se encuentra en el Hospital Militar de Caracas y no en un calabozo del Sebin en El Helicoide.

Sobre el diputado Gilber Caro señaló que su caso no está siendo procesado por un juez natural que debería responder a un circuito judicial ordinario”.

Vaticinó un “caos” en las fronteras de América Latina y en Venezuela luego de que la administración de Donald Trump contratara 10 mil funcionarios de migración con los que pretenden deportar a 8 millones de inmigrantes ilegales.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com