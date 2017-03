Diosdado Cabello: No nos van a domesticar, vamos a seguir portándonos mal

El diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, criticó las este domingo 5 de marzo las declaraciones del presidente de Perú, a quien calificó como un nuevo “cachorro del imperio”.

“No nos van a domesticar, vamos a seguir portándonos mal”, dijo en un acto de conmemoración por el cuarto aniversario de la muerte de presidente Hugo Chávez, en el estado Sucre.

Mencionó que todos los venezolanos “tenemos que predicar la palabra de Chávez y Bolívar en las calles”.

Recordó el juramento que hicieron los militares para emprender la revolución con el comandante Chávez, pero “algunos que no juraron con el alma y se han hecho los bolsas”.

Enfatizó que pase lo que pase, em cualquier circunstancia, los realmente chavistas seguirán dando la batalla.

“Seamos una verdadera fuerza unida, eso le da terror a la burguesía”, expresó.

“La palabra de Chávez es sagrada y lo que no se haya cumplido en Sucre tenemos que cumplirlo porque era la palabra de Hugo Chávez, no es la palabra de cualquiera, es la palabra del comandante de la revolución bolivariana, no nos rindamos ante anda”, acotó.



Vía Panorama/www.diariorepublica.com