Gerardo Blyde: “El ciclo de las marchas y los trancazos se agotó”

Gerardo Blyde, abogado y alcalde de Baruta, consideró que los trancazos y movilizaciones de calle que han ocurrido desde hace más de 120 días se agotaron. “El ciclo de las marchas y los trancazos se agotó. Hay que llegar al más humilde”, dijo este lunes en una entrevista con César Miguel Rondón para Unión Radio.

Según el mandatario regional, las protestas opositoras deben conectarse con el hambre y las demás necesidades que tenga el pueblo, por lo que opina que “el tiempo de los trancazos se acabó”.

“Yo no estoy en el grupo de dirigentes que deciden cuáles son las manifestaciones de calle que se llevan a cabo, pero opinó que el tiempo de las marchas y trancazos se terminó. Al final las marchas no han tenido la magnitud ni el alcance de antes, también la gente trancaba las calles y se iba del lugar, eso no se conecta con las necesidades del pueblo”, dijo Blyde.

Blyde expresó que la estrategia debe ser ir a los barrios a escuchar a las personas para conectarse con las protestas por hambre.

“Los venezolanos están sufriendo y van a crecer las manifestaciones porque la gente no puede con el alto costo de la vida. El gobierno tendrá que ceder ante el hambre o acudirá a matar como lo ha hecho en los últimos meses, como en aquel ‘Caracazo’ que tanto critican”, afirmó.

Blyde se refirió a la recién instalada asamblea nacional constituyente calificando sus primeras decisiones como ilegales. “Destituyeron a la Fiscal General de forma fraudulenta, sin darle derecho a la defensa, esto es violatorio del debido proceso”, concluyó.

