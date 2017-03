Gobernador Guarulla en Maracaibo: “No necesitamos de un partido nacional para ir a una elección”

Liborio Guarulla, gobernador de Amazonas y fundador del partido Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), señaló este jueves 9 de marzo, en su visita a Maracaibo, que desde la oposición seguirán “desmontando las mentiras” del Gobierno nacional y que no necesitan de un partido nacional para medirse en una contienda electoral.

“No le tenemos miedo al régimen, vamos a seguir desmontando sus grandes mentiras porque eso es lo que son unos grandes mentirosos, unos grandes represores”, expresó en su encuentro con la prensa acompañado del diputado a la AN del MPV, José Luis Pirela y Emerson Blanchard, coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Recordó que hace año y medio “nos dijeron que una vez que se desincorporaran los diputados de Amazonas se iba a reconocer la AN; éso fue mentira. Cuando se inició el diálogo dijeron que necesitaban que nuestros diputados se desincoporaran; luego, dijeron que era para que liberaran a los indígenas presos y se eligieran los rectores del CNE y pudiera reconocerse la AN, éso también fue mentira”.

Para Guarulla, el proceso de validación de partidos “es un mecanismo para retardar lo que ellos (el Gobierno y el Psuv) tuvieron que hacer el año pasado tanto como ir al referéndum revocatorio y a las elecciones regionales y no las quisieron hacer”.

“Ahora inventaron una revalidación que no tiene ningún sentido porque nosotros con ir con nuestros partidos regionales y un grupo de electores, nos podemos inscribir por voluntad propia y no necesitamos de un partido nacional; además no lo vamos a validar. Los indios de siempre somos los conejillos de india ”, agregó la máxima autoridad regional de Amazonas.

Dijo que según la cifra que maneja el MPV de la jornada del pasado fin de semana “validamos 2 mil y ayer decían que eran 1500, cómo se puede ir a un proceso en que el tu no manejas nada, la nómina de militantes tiene que ser de los partidos y no del CNE”, aseveró.

Denunció que “aún hay sitios en Venezuela donde no se sabe donde estarían ubicadas las máquinas para el proceso de validación, éso revela la improvisación y la vagabundería que tiene el CNE para con el Psuv y el régimen”, afirmó.