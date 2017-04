Héctor Rodríguez: El conflicto político que tenemos actualmente debe resolverse pacíficamente

Héctor Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico (GPP), señaló este jueves 20 de abril que el conflicto en político que existe en Venezuela entre los varios sectores del país debe resolverse pacíficamente.

“Venezuela no tiene un conflicto político ahorita, tiene años en conflicto y desde que llegó Chávez el conflicto ha tenido una caracterización distinta, llega al poder otro sector de la sociedad y quien tradicionalmente lo venia administrando se sintió desplazado y lidera parte del conflicto político. Durante esos 17 años hemos tenido 20 elecciones, ninguna de esas ha acabado con ese conflicto político ni lo va hacer, con esto no quiere decir que por eso no tiene que haber elecciones, no si tiene que haber. Tenemos que cerrar el proceso de relegitimación de partido, ir a elecciones de gobernadores y alcaldes, el año que viene tener elecciones presidenciales. No aspiremos que cada elección no vaya a resolver el conflicto político, nos permite administrarlo. A veces veo algunos líderes políticos planteando la lucha política en términos existenciales y no, lo primero que tenemos que hacer que existen distintas fuerzas políticas y es normal en democracia”, aseguró Rodríguez.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com