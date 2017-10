Henrique Capriles anunció su retiro de la Mesa de la Unidad

El ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, anunció que marcará distancia de la alianza de partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mientras que Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática (AD), continúe formando parte de ella.

Igualmente, manifestó que lo que está sucediendo en la dirigencia MUD debe ser una oportunidad para reorganizar la coalición opositora. “Es necesaria una nueva organización en la MUD que permita hacerle una “verdadera oposición” al régimen de Nicolás Maduro”.

Sostuvo que no se deben colocar los intereses personales por encima del país e indicó que se deben conocer las verdades y avanzar a un cambio.

“No estoy dispuesto a continuar, y hablo a título personal, no comprometo a mi partido, pero mientras esté en la Unidad el señor Ramos Allup yo no voy a seguir en esa mesa, no voy a ser parte de una oposición, un sector de ella, porque no es la Unidad como concepto, son algunos a quienes les tiran un hueso y lo agarran (…) No venga Ramos Allup a lavarse las manos. En Acción Democrática no se mueve un lápiz sin que ese señor autorice que se mueva, ya basta de seguir cayéndole a coba a la gente”, dijo.

Capriles fustigó la decisión de los gobernadores de AD de subordinarse ante la asamblea nacional constituyente. “A los pueblos de Anzoátegui, Mérida, Táchira y Nueva Esparta, mis respetos. Ustedes no son los que se han puesto de rodillas; son otros los que no interpretaron el mandato de su voto”. El pueblo del Zulia tiene que sentirse orgulloso de su gobernador”.

Agregó: “Maduro está buscando a su oposición que le baje la cabeza. Quiere una oposición que traicione a sus electores. Es mentira, señora gobernadora del estado Táchira, que fue por el pueblo tachirense, eso es pura paja”.

El ex gobernador resaltó que el estado Táchira es uno de los estados que más ha luchado por la democracia del país.

“Hablo por mí no por mi partido, yo se lo digo al señor Ramos Allup, si él sigue así, yo no sigo en esa mesa. Lo de ayer no tiene justificación. En los momentos más difíciles, cuando parece que no hay salida, sale una solución y una oportunidad”.

El ex mandatario mirandino lamentó que las divergencias internas de la oposición salgan a la luz pública. “Reiteró sus disculpas por este torneo, pero prefiero un día oscuro a seguir viviendo días grises. Llegó el momento de sacar el tumor; llegó el momento de que todos los que nos unimos por el cambio del gobierno reconstruyamos la unidad.

Capriles aseveró que Ramos Allup es el candidato que quiere el gobierno. “Ya entiendo todo el saboteo al revocatorio y las inhabilitaciones“, puntualizó.

