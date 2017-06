Iris Varela sobre robo de helicóptero del Cicpc: Hace rato estamos enfrentando un golpe de Estado

La exministra de Servicios Penitenciarios y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, María Iris Varela, condenó este miércoles 28 de enero, el robo de un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y que sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“No hay mal que por bien no venga, de repente lo mejor que pudo haber pasado dentro de lo malo de esa escena, lo mejor que pudo haber pasado es que se haya atrevido hacerlo ¿por qué?, todo el mundo se pone pilas, el que se ponga hacer eso, aquí hay fuerza aérea y una aeronave que haga un sobrevuelo de ese tipo estar autorizado, sin estar previamente programada una ruta de vuelo debe ser bajada. De repente el tipo se atrevió a tanto porque está apoyado, pero hay que agarrarlo, lo están buscando, de repente él tenía su plan ya preconcebido, espero que no se haya ido. Aquí hay muy buenos investigadores en el organismo de investigación criminal, ese señor es debut y despedida, tiene que ir a enfrentar la justicia y ser condenado. Cometió un delito muy grave, no es atacar instalaciones públicas es haber cometido un acto terrorista. Hay una actuación del Estado serena, hace rato estamos enfrentando un golpe de Estado y el que lo dude, que mire lo que pasó ayer”, dijo Varela.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com