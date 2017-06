Istúriz: Confrontaciones en el país han sido impulsadas por la dirigencia de oposición

El ministro para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, habló este martes 20 de junio, durante una entrevista transmitida por el canal del estado, acerca de la ANC y dijo “la Constituyente va y punto”.

Isturis hizo referencia a los dirigentes de la oposición y su negación a participar en las elecciones de la ANC, y puntualizó “Ellos no quisieron, no quisieron, eso es parte de la democracia, y después vienen las elecciones, no se inscriben, no se inscriben, eso es su problema”, aseguró.

Igualmente aseguró que las confrontaciones vividas en el país, son dadas por factores impulsados por miembros de la dirigencia opositora: “Hay dos cosas que han impulsado esto: La primera que le han dado candela, al arribo de un grupo guerrerista, guerreristas que no son políticos, son guerreristas de lobby, guerreristas empresarios, no políticos, en segundo lugar el fracaso de ellos con la Asamblea Nacional, un fracaso rotundo, contundente, esas cosas son las que han estimulado el que ellos puedan activarse, un fracaso total, el fracaso de la Asamblea tiene su papel en este proceso”.

Para cerrar la entrevista, la diputada de la Asamblea Nacional por el Psuv, Tania Díaz, presentó un cortometraje titulado “Chávez Radical”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com