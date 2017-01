El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, reiteró este martes, que el oficialismo se mantendrá en la mesa de diálogo.

“Persistimos en que la única salida es el diálogo. Nunca dijimos que sería un camino fácil, hay un sector de la derecha venezolana que está comprometida con la violencia, hay profundas divisiones en la oposición. El 6 de enero conversamos con el enviado especial del papa Francisco para el diálogo, Monseñor Celli. Es pública la voluntad del Papa Francisco por consolidar el diálogo en Venezuela”, destacó en rueda de prensa el también jefe de la comisión del diálogo por el oficialismo.

“Queda de parte de la MUD si van a estar en el diálogo pero nosotros nos quedamos en la mesa(…) nos quedamos tercamente en el camino de la paz”, dijo.

Rodríguez se reunirá con los acompañantes de las conversaciones que se sostienen con la oposición. Asistirá acompañado de los demás integrantes, la canciller Delcy Rodríguez, el ministro de Educación, Elías Jaua, y el diplomático, Roy Chaderton.

Sobre el abandono de cargo del presidente Maduro declarado por la Asamblea Nacional este lunes 9 de enero dijo que es un grave delito. “No importa que no tenga ningún efecto, es una estupidez, pero también es un grave delito Ustedes (oposición) no tienen derecho a promover el asesinato, no tienen derecho de violentar la Constitución”.

A Freddy Guevara dijo que “llamar a la guerra y destrucción es un delito, tú tienes que responder por los delitos que cometes. Voluntad Popular es un partido que promueve el odio y la violencia”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com