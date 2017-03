Juan Barreto pidió al TSJ suspender la renovación de partidos políticos

Juan Barreto, coordinador nacional del partido Redes, parte del GPP, solicitó este lunes 13 de enero al Tribunal Supremo de Justicia, suspender el proceso de legitimización de partidos políticos que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral.

“Estamos aquí acompañados del equipo de consejo político del partido Redes, vamos a hacer entrega en el Tribunal Supremo de Justicia de un documento que solicita la intervención de este organismo para que suspenda los efectos negativos que pueda tener el proceso de validación que se está llevando a cabo para el registro de los partidos con fines políticos en nuestro país”.

Durante un pase de prensa en Globovisión, Barreto habló sobre el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos “es absolutamente regresivo y confronta nuestra constitución, porque establece un conjunto de mecanismos que no están en la constitución para que la gente pueda participar y esto hace regresivo ese artículo”.

“Estamos aquí, no solo para pedir la nulidad de ese artículo, sino también para pedir una medida de carácter cautelar que suspenda los efectos de la aplicación de estas medidas por parte del Consejo Nacional Electoral y permita la plena participación política”.

Calificó como ‘lamentable’ el no haber tenido oportunidad de reunirse con algún rector del CNE “Es lamentable que, tanto el CNE como el TSJ, no hayan escuchado los argumentos de los partidos políticos. El CNE se debe a la ciudadanía, se debe a la participación y los partidos son los instrumentos de esa participación (…) Que no nos hayamos podido reunir con solo un rector del CNE y que se haya impuesto este proceso nos parece preocupante”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com