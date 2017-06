Juan Carlos Caldera asegura que la ANC representa a Maduro para toda la vida

El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Carlos Caldera, explicó este viernes 16 de junio, durante una entrevista de televisión, que la aprobación de la ANC representa “Maduro para toda la vida, colas para toda la vida, es la crisis, la inflación, todo para toda la vida”.

El representante calificó como “un fraude y una estafa” el proceso electoral que realiza el (CNE) para la aprobación de la Constituyente.

“Los venezolanos no quieren Constituyente. Por eso dicen, no que la oposición no va a participar de la elección de la ANC, es que eso no es una elección, nosotros participamos de los procesos que están en la Constitución, elecciones regionales, municipales… Esto no es una elección, esto es un fraude de ellos entre ellos”.

Asimsimo, criticó las fases que considera que el organismo electoral saltó durante el llamado a elecciones ” Yo me pregunto ¿hay algún lapso donde los venezolanos podamos revisar si nos metieron a firmar como personas que apoyamos a esos candidatos? Para el referendum revocatorio lo hicieron ¿Qué lapso hay aquí para que yo pueda revisar si a mí me pusieron apostular un candidato o no? eso es el fraude Constituyente”.

Caldera hizo alusión a la intervención policial realizada el martes 13 de junio, en las residencias El Paraíso, en Caracas y dijo “Lo que los venezolanos vimos que ocurrió hace dos noches en el Paraíso, que es la violación abierta de los principios que están aquí de la inviolabilidad del hogar, sepan venezolanos que si aquí hay Constituyente ya eso no va a ser delito, meterse sin orden de allanamiento en una residencia, destrozar y robarle a la gente sus cosas, ya eso no va a ser delito”.

El diputado recalcó que “Hoy estamos unidos La Unidad Democrática, la oposición venezolana, junto con lo que son voces muy importantes, calificadas de un chavismo, que sigue enarbolando las banderas de ese partido, pero que saben que eso va en contra del legado histórico de lo que ellos denominan que ha dejado la Constitución de 1999”.



Vía Panorama/www.diariorepublica.com