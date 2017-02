Julio Borges: Este martes la MUD anunciará su nueva estructura

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que este martes, 7 de febrero, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dará a conocer en rueda de prensa la nueva estructura.

“Al mediodía va a haber una rueda de prensa de la Mesa donde ya se establece el cronograma de lo que significa el proceso de reestructuración, donde tiene estos tres temas importantes: nuevas reglas, nuevas rutas políticas y nuevo gobierno de la Unidad. Nosotros estamos fortaleciendo la mesa porque una de las metas más importantes es lograr la unidad”, reveló el presidente del Parlamento.

Sobre el diálogo destacó que “el año pasado en diciembre se frenó en Venezuela el diálogo, no han venido los mediadores otra vez a plantear una segunda etapa un relanzamiento. Eso no se ha materializado y no existe en este momento ninguna fórmula, ni ninguna otra reunión. Estamos absolutamente abiertos a discutir cualquier cosa que no signifique humillar al pueblo venezolano y a la Asamblea”.

