Julio Borges: Tenemos una propuesta clara, vayamos a elecciones generales este año

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reiteró este viernes, 6 de enero, su propuesta de hacer unas elecciones generales en el país este año para salir de la crisis que vive el país.

“Hacemos una propuesta clara, vayamos a unas elecciones generales. Si el presidente Maduro dijo que quería hacer elecciones de la Asamblea, le tomo la palabra, hagamos las elecciones que tocan este año: gobernadores, alcaldes, Asamblea, y también el presidente de la República, proque el problema de fondo es el cambio de gobierno que lo que ha hecho es empeorar”, destacó el jefe del Parlamento durante entrevista en Noticiero Venevisión.

Borges negó tener contacto telefónico con el presidente de la República, Nicolás Maduro. “Maduro ha dicho que le he mandado mensajes, pues miente. No le he mandado ni mensajes, ni compromisos de nada, no puedes tener a un presidente que miente. Nosotros tenemos en este momento a un TSJ que lo que ha hecho es amarrar y ponerle esposas a la Asamblea Nacional. Tenemos que luchar por hacer valer al Parlamento, ojalá el gobierno dibuje un camino para que la AN se normalice. No pueden someternos en un chantaje con una asamblea arrodillada , en Venezuela hoy no tenemos constitución ni leyes”.

Sobre las leyes que discutirá la Asamblea Nacional durante su gestión explicó que “hay nuevas leyes con las que seguiremos insistiendo, una es la llamada Ley de Barrios que busca democratizar la propiedad de casi tres millones de familias que viven en distintas comunidades de Venezuela pero no son dueños de la tierra, esta ley busca que ellos sean dueños. Hay leyes de seguridad, hay una ley planteada para la prvención del delito, una ley relacionada con la emergencia alimentaria, y otra que quiere darle a los trabajadores de empresas del estado ser parte y propietarios de esas empresas”.

Sostuvo que el gobierno tiene que darle la “apertura a que esas leyes sean derechos, quien ha impedido que esa asamblea haga vida es el gobierno nacional. Le hago un llamado para que entiendan que estamos haciendo leyes para la gente para ayudar y cambiar la economía y el modelo social para darle a la gente oportunidad de pasar esta crisis”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com