Partidos de la MUD en Zulia tienen precandidatos para elecciones regionales

Todos los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Zulia inscribirán sus candidatos para las elecciones regionales, por lo que desde cada organización alista su artillería de nombres para presentarlos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así se pinta, por ahora, el escenario para esta contienda que está a la espera de ser ratificada, en las próximas horas, y cuyo proceso de inscripción arrancará mañana y culminará el sábado 12.

Solo seis partidos en la región, los que integran el G4 en la MUD, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP), además de Avanzada Progresista (AP) y el Partido Independientes por el Zulia (PIZ) cuentan con la venia del CNE, tras pasar eximidos el proceso de validación, para medirse en este proceso que no tardará en convertirse en una pelea a cuchillos porque todos quieren, pero no todos pueden porque no cuentan con los votos que le permitirán a la oposición arrebartarle el palacio de Los Cóndores al Psuv, que apostará mantenerse con la reelección de Francisco Arias Cárdenas, y recobrar al Zulia como bastión.

AD ya picó adelante y anunció el viernes que están por definir quién, entre los diputados a la Asamblea Nacional (AN) Juan Carlos Velazco y Hernán Alemán; el alcalde de Machiques, Alfonso “Toto” Márquez y el abogado Pablo Pérez Herrera (padre del exgobernador Pablo Pérez Álvarez), será el nombre que postularán.

PJ evalúa montarse en la carrera con el diputado Juan Pablo Guanipa, quien desde hace bastante rato venía haciendo su trabajo por el estado, pero todo dependerá de la jugada de ajedrez que haga UNT que, ya tiene en la mano la habilitación, por parte de la Contraloría General de la República, del exalcalde Manuel Rosales.

Jugada detrás de la cual no pocos aseguran está la mano del Psuv, en un intento por dividir a la oposición en el Zulia.

Los justicieros pasaron el fin de semana en una “encerrona” en Caracas con un Comité político nacional evaluando la situación del país con la puesta en marcha de la Constituyente, por ser la organización que tiene el mando en la Asamblea Nacional, así como el tema de las candidaturas.

Sin embargo, Guanipa, al ser consultado, dijo que “los partidos políticos tenemos que discutir en unidad y cualquier decisión que se tome sea por la unidad, debemos cuidarla porque es la que nos ha permitido ganar la Asamblea Nacional como la ganamos (…) y que hayamos dado una lucha que trajo como consecuencia la debilidad de esta dictadura (…)”.

En UNT siguen en mutis sobre el tema. Nadie habla, ni dice nada. Solo están a la espera de que se cumpla el proceso de la Contraloría para salir al ruedo, dijo una fuente cercana a la tolda.

En VP, Desireé Barboza, coordinadora regional del partido naranja, dijo que “no hay una postura” firme del partido con respecto al tema de las regionales se encuentran en “sesión permanente”. “Todavía estamos en debate. Este se lleva a todos los estados y luego la dirección nacional fijará posición”, explicó.

La situación que atraviesa VP no es color de rosa en su dirigencia nacional donde las opiniones están divididas, pues mientras unos quieren medirse, como lo proponen el resto de los partidos en la MUD, otros están reacios a la idea y prefieren optar por la agenda más radical. Ahora bien, el politólogo Jesús Castillo Molleda, sostiene que “las opciones son claras entre PJ y UNT. El resto de los partidos como VP no tiene candidato propio con fuerza y AD definirá entre Alemán y Márquez”.

No obstante, “la MUD no la tiene fácil para esta contienda ante un electorado descontento con la MUD por el resultado de las marchas y trancones”, opinó el abogado Gervis Medina.

La estrategia, señala Emerson Blanchard, secretario ejecutivo de la MUD-Zulia, es que “todos los partidos inscriban a sus candidatos, ya esto no es una decisión de la MUD porque tendría que esperar por una decisión unánime para participar” y no hay tiempo.

“Lo correcto es que después de que se inscriban, se inicie el proceso de escogencia de candidatos únicos por lo que todos los postulados tendrán que someterse a unas primarias, aunque sabemos que habrá consensos”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com