Presidente Maduro: He aprobado recursos para recuperar los negocios afectados por las “guarimbas”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este viernes un acto de entrega de financiamiento al sector productivo, en el aprobó recursos para comerciantes afectados por las ‘guarimbas’ en los estados Miranda, Lara, Barinas, Táchira, Carabobo y Zulia.

“Estoy aprobando recursos para comerciantes en Barinas, 186 mil 605 millones de bolívares, para recuperar y poner en funcionamiento 174 negocios destrozados por las guarimbas. Atención Carabobo, 87 mil 259 mil bolívares, para recuperar 144 negocios, destrozados hace mes y medio por la locura. Lara, 983 millones de bolívares para 16 establecimientos económicos destruidos. Estado Miranda, Altos Mirandinos y los Teques, estoy aprobando 8 mil 391 millones de bolívares para 55 proyectos de recuperación. Táchira, 6mil 454 millones de bolívares para 32 recuperaciones de establecimientos y el Zulia, 8 mil 777 millones de bolívares para la inversión en 21 negocios afectados. Voy aprobar un monto de capital, hace falta 298 mil 470 millones, le voy a aprobar a la banca pública 200 mil millones de bolívares para comenzar estas inversiones y saben que de manera inmediata me pueden solicitar el resto de estos recursos”, dijo.

Maduro sostuvo que la Constituyente formulará el ‘proyecto económico del país’ para los próximos años, “el año 2017, desde el primer día comenzó el año del modelo post petrolero y rentista de Venezuela. Han levantado la mentira de que yo le tengo odio a los empresarios y ahora con mi llamado a la Constituyente, han dicho –la oposición– que les voy a quitar un carro, una casa, un negocio y la única realidad es que nosotros, la Constituyente que se elegirá el 30 de julio será garante de las garantías (…) Tengo la fortuna de haber sido constituyente del 99’, los modelos que hoy estamos enfrentando para superar todos los modelos económicos que tiene el petrolero, que no existían en ese momento, quizás planteaban los temas de lo que sería el agotamiento del modelo petrolero en 2050 y nadie advirtió que se acabaría, todos estábamos en el festín del Cadivi, pasamos de gastar 2 mil millones en importaciones a gastar 0 dólares. Hoy estamos en las mejores condiciones las mejores condiciones para que la Asamblea Nacional Constituyente formule el proyecto económico del país para los próximos 100 años”.

Aseguró que muchos lo llaman ‘dictador’, “Dicen que soy dictador, porque no he permitido que haya un golpe de Estado, porque no he permitido que asalten el poder. Algunos cobran peajes para dejarlos pasar, ¿les gusta?, ¿qué s dictadura, la que vive Altamira o la que vive el país? Lo que hacemos es ejercer el derecho democrático para defender el derecho a la vida, trabajo y educación”.

Señaló que en la ANC, deben plantearse nuevas estatutos de precios “la fijación de los sistemas de costos y precios, ¿alguien cree que los precios que se están fijando son justos?, tenemos que plantear en la Constituyente caminos para que se establezcan precios justos para apoyar la economía del país”.

La actividad se llevó a cabo en el Ministerio para Economía y Finanzas.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com