Presidente Maduro: Incidentes en La Carlota son dolorosos pero producto de quien genera violencia

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este viernes el llamado al cese de la violencia y las bandas armadas en el país.

“Qué dolor que por culpa de un Julio Borges sean llevado jóvenes a la violencia, al manejo de explosivos, al ataque de cuarteles, al ataque de hospitales, y encuentren el fin de su vida allí, qué dolor, mis condolencias a esas familias, mi dolor, mi lágrima y pido el cese a la violencia, el cese de las bandas armadas. Pido por la paz de la República, por la unión de Venezuela”, expresó el Jefe de Estado venezolano durante el acto de transmisión de mando de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en Caracas.

“Llamo a todas las familias a que cuiden profundamente de sus hijos, en este momento, miles de jóvenes se van a graduar de primaria, de bachillerato, en las universidades, miles de miles”.

Ordenó al nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante Remigio Ceballos, a adecuar “de inmediato, las fuerzas de orden público que necesita la patria para que haya paz, paz con vida y no caiga más nadie en el coflicto violento que ha declarado la oposición. Es una meta, ¿cuál es la meta de ellos? Mantener el fuego prendido, la mecha, en el foco de Altamira o cualquier foco en el país”.

Hizo un llamado a la oposición a la “racionalidad”: “He hecho un llamado público pero la capacidad de racionalidad de los dirigentes de la oposición no existe. He hecho un llamado para que desmovilicen y desarmen a esos grupos y pareciera que les hubiera dicho, armen más grupos, movilicen y ataquen más, no tienen voluntad de paz”.

Sobre los “dos últimos incidentes” ocurridos en la Base Aérea de La Carlota, en Caracas, los calificó de lamentables y afirmó que los responsables están en manos de la justicia: “Tengamos consciencia del momento que estamos viviendo y hagamos las adecuaciones, porque no es fácil enfrentar este tipo de grupos, porque no es una guerra arma contra arma, en eso estamos claros, por eso es prohibido el uso de armas de fuego y por eso he ratificado su prohibición. Los dos últimos incidentes mientras se atacaba, asediaba, destruía parte de la protección de la base militar de La Carlota son verdaderamente lamentables, los lamento, dolorosos pero es producto de quien genera violencia, violencia trae violencia, trae locura.

“Inmediatamente la institución ha reaccionado, las personas responsables están en manos de la justicia, pero tenemos que adecuar los métodos para contener, capturar y derrotar con la justicia, a las bandas criminales armadas de la ultraderecha venezolana, que no pueden seguir operando”.

Como responsable de los hechos violentos ocurridos en el país en los últimos dos meses, responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

“Han surgido nuevas amenazas, sin lugar a dudas, los que organizan, financian y mandan a esta juventud a destruir, a quemar y a la muerte, no dan la cara. ¿Quiénes son? Díganme los nombres de quienes han organizado estas bandas, los sacan a las calles, los financian, quiénes son, ¿es Nicolás Maduro? Pregunto, ¿soy yo? Para ir preso ya. Que me vengan a buscar, pues, si soy yo el que ha armado a estas bandas .

Vamos a desnudar la realidad, los que han armado estas bandas, las financian, las dirigen,y las conducen al ataque de la paz en algunos focos, algunos focos sobre todo el foco del este de Caracas, tienen nombre y apellido, es la oposición, es la derecha extremista de Venezuela”.

Enfatizó: “Tiene nombre y apellido la cara del cinismo, de la hipocresía, que manda carne de cañón y ellos se quedan atrás viajando por el mundo, Julio Borges, lo responsabilizó como principal jefe de los grupos insurgentes armados que atacan bases militares y atacan al pueblo”.

“Estamos preparados para cualquier variante pero han surgido nuevas amenazas, el surgimiento de estas bandas armadas que atacan hospitales, que atacan el metro, que queman negocios, carnicerías, abastos, que atacan al pueblo, que atacan bases militares, algo no visto en ningún lugar del mundo. ¿Qué pasaría si un grupo enmascarado atacara una base militar en los Estados Unidos? Seamos sinceros. ¿Qué pasaría si en Colombia un grupo que quiere enfrentar al gobierno, oponerse al gobierno, se enmascara y ataca con explosivos caseros y derriba muros, quema, intentando entrar a bases militares que están hechas para la defensa armada de la patria?”, manifestó el presidente Maduro.

Aseguró que la oposición busca “intrigar y dividir” en la Fanb. “Hay que ver cuánta gente anda por ahí, oído, tratando de calentar, de intrigar, de dividir. Me decía hoy un buen oficial, ‘me buscaron los diputados tal y tal para ofrecerme la visa norteamericana para mandar a mi familia a los Estados Unidos. Me tenían todo listo en los Estados Unidos si me pronunciaba contra usted. Yo los mandé largo al carajo porque soy leal a esta patria y no voy a tracionar’, me dijo. Me conmovió el alma la lealtad de ese valiente, de ese patriota”.

“Andan buscando y se han estrellado contra una roca dura, centanaria de la moral y el compromiso de una Fanb que ahora tiene consciencia, pensamiento propio, doctrina, moral y a quien nadie puede venir a echarle cuentos porque están en el ojo del huracán de la batalla nacional en los campos de la economía, de la sociedad, de la seguridad”, sostuvo el Mandatario.

“Tenemos la patria acosada pero en paz, independiente, libre, trabajando, estudiando, acosada por focos violentos pero de pie, victoriosa en la OEA, victoriosa en Ginebra, y preparándonos para nuevas victorias Constituyentes”.

Más temprano, Maduro expresó que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con su fortalecimiento de su liderazgo, tiene cada vez que elevar más su capacidad para enfrentar a los grupos que pretenden llenar de caos y violencia nuestra patria. Para que la Fanb siga cumpliendo su papel, cada vez más elevado, de cohesionador del espíritu nacional, de garantía de la paz nacional, de columna vertebral de la independencia y soberanía de esta tierra venezolana”.

“Para eso son estos actos en este mes de junio, apenas a unas horas de conmemorar el aniversario de la gloriosa victoria de la Batalla de Carabobo y apenas a unos días, de anunciar los ascensos militares. Ya tengo en mis manos todos los ascensos militares y, como siempre, va a ser un acto de justicia, motivación y fortalecimiento institucional”, sostuvo.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com