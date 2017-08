Presidente Maduro: Vamos a ganar las 23 gobernaciones en las elecciones regionales

Nicolás Maduro, presidente de la República, indicó este jueves 3 de agosto, que la Asamblea Nacional Constituyente se prepara para su instalación este viernes y será esta quien hable y decida en el país.

“Ya la Constituyente se prepara para su instalación el día de mañana, será esta quien hable y decida, hay un buen espíritu, pido a todos paz, tranquilidad, confianza en los pasos que vamos a dar en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, siempre en paz”.

Habló sobre el alza del dolar paralelo en días recientes “Hay que dar la batalla contra los especuladores que fijan los precios en Dólar Today, eso no lo permitiremos. Le he dado instrucciones al ministro Reverol a todo aquel que pretenda subirle los precios al pueblo de manera criminal basados en Dólar Today, preso. Me dijeron de una cadena de supermercados que quiere subir precios, hay que investigar”.

Saludó la decisión de algunos actores de la oposición de inscribirse en las elecciones regionales “Saludo que la oposición, Acción Democrática, algunos dirigentes de Primero Justicia y el partido Un Nuevo Tiempo, han anunciado que van a inscribir sus candidatos. Ojala tomen el camino de la política y abandonen la locura de la violencia. Saludo que se inscriban y vayan a este CNE”.

Afirmó que el chavismo ganará las 23 gobernaciones “Me imagino ese día, cuando Tibisay Lucena anuncie los resultados, la fuerza chavista y revolucionaria vamos a ganar las 23 gobernaciones. Desde ya estamos preparando el cuatro por cuatro para que se mantenga toda la inversión y la obra social, para consolidar la paz. Nosotros vamos a inscribir candidatos en todos los estados del país, vamos con todo compadre”.

El presidente, quien lidera una jornada de trabajo desde el Palacio de Miraflores, dijo “Los países gobernados por la derecha exigiendo que se suspendieran las elecciones del pueblo venezolano y este ocupó todo su espacio, no se dejó intimidar ni se deja intimidar por nadie. Se de varias zonas del país es que la orden que dio este grupo terrorista fue de disparar, en muchas zonas hubo disparos pero salieron ocho millones de valientes que quieren paz”.

Se dirigió al presidente de México, Peña Nieto, “Da vergüenza Peña Nieto que te dejes tratar como un empleado maltratado, abusado por su jefe Donald Trump. Con Venezuela si te metes pero a Trump no eres capaz ni de tocarlo con el pétalo de una rosa. Caerán todos y aquí estará la revolución bolivariana”.

Anunció que el “Plan Chamba Juvenil ya cuenta con una participación de 594 mil 73 jóvenes”. Aprobó el Plan Chamba Indígena, Minero y Fronterizo.