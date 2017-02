Presidente Nicolás Maduro activó oficialmente la Gran Misión Justicia Socialista

El presidente de la República, Nicolás Maduro, activó este miércoles 15 de febrero, para activar la Gran Misión Justicia Socialista y la incorporación de más de 24.000 de soldados y soldadas para formar a los comandos de paz de la nueva misión.

“Insisto, insisto, construyamos juntos el sistema del carnet de la patria para las tareas priorizadas: la seguridad, los Clap. Superarnos en esfuerzos, falta mucho es un grave problema que tiene el país, pero todavía no hemos hecho lo suficiente, pero con la gran misión Justicia Socialista estoy seguro que vamos a darle al pueblo esa paz que quiere y necesita”, resaltó Maduro.

Asimismo, designó a las autoridades que conforman la directiva de la nueva misión “esta va a ser la gran misión que nos va a permitir, más allá de las diferencias políticas llamo a la unión este 15 de febrero el día en que nace esta Gran Misión Justicia Socialista. El órgano superior de la Gran Misión Justicia Socialista será coordinada por Tareck El Aissami, también estarán: Néstor Reverol, Carmen Meléndez, al director del Sebin; Gustavo González López, por el viceministro; Hanthony Coello, y por las altas autoridades, Gladys María Gutiérrez, Tarek William Saab y la doctora Luisa Ortega Díaz. Además he incorporado a Iris Varela, ahí hace falta al incorporación de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López”, sostuvo.

“Esta gran misión como todas las grandes misiones viene a estructurar un problema estructural, el problema de la muerte, las drogas, al dinero mal habido y a todo lo que tiene que ver con una cultura antisocial”, expresó Maduro.

Asimismo, Maduro sostuvo que “ustedes van a ser soldados y soldadas de Bolívar, para construirle a nuestro pueblo una patria de paz y tienen que prepararse (…) hoy están iniciando curso 13.727 aspirantes a Guardias Nacionales Bolivarianos especialistas en Cuadrantes de Paz y también están iniciando curso 10.314 jóvenes aspirantes a Oficiales de Policía”.

Reiteró que Venezuela debe ser un país de paz “pido a los máximos rectores que cuando los estemos graduando, su generación se convierta en una vanguardia que necesita el país, necesitamos en vanguardia nueva y renovada para hacer cumplir esta justicia socialista, necesitamos una seguridad armada para liberar de criminales y delincuentes toda las comunidades del país, tiene que ser una obsesión librar de violencia todas las comunidades del país”.

“Hoy es el inicio de un nuevo espíritu, nuevas estrategias, para eso los he convocado para que sean la nueva vanguardia de la misión Justicia Socialista. Ustedes –profesores– deben desde ya garantizar que está juventud experimente un proceso de aprendizaje permanente y como base permanente de su preparación. Serán un total de 1.200 horas académicas que le deben dar la base de la suma felicidad, así como está el concepto de vivir viviendo que tomó nuestro comandante del sur”.

Maduro resaltó el trabajo que se ha llevado durante los últimos años contra el narcotráfico “quiero lograr lo que nuestro país ha ido logrando y sé que con ustedes vamos a dar un grito gigantesco cuando graduamos a los Cuadrantes de Paz. Venezuela ha logrado bajo el liderazgo de quien fue ministro bajo nuestro comandante Chávez y cuando le tocó ser ministro rompió record mundial. Ni hay ningún ministro que haya capturado 102 capos en su gestión. Ni en Colombia, ni en México, capturan uno y hacen una fiesta”.

El primer mandatario nacional explicó los ejes de acción de la nueva misión “He estado articulando las estrategias junto a mi equipo de la Gran Misión Justicia Socialista, tiene 6 ejes de acción. Primer eje: La expansión del movimiento por la paz y la vida; Segundo eje: el patrullaje efectivo ‘Patria Segura’; Tercer eje: los cuadrantes de Paz; Cuarto eje: Sistema de Protección Popular (SP3), solo el pueblo salva al pueblo; Quinto eje: las OLHP; en Sexto lugar: las casas de justicia y decidí incorporar una 7ma línea a la lucha elevada contra el narcotráfico el paramilitarismo”.

Nicolás Maduro realizó un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump a no caer en el terreno de la confrontación.

“No queremos problemas con el señor Donald Trump,la Venezuela revolucionaria no quiere problemas con su administración, lo quieren traer al territorio de la confrontación. Primero, la ultraderecha venezolana. No se deje llevar al terreno errático de equivocaciones, derrotas y cometer los mismos errores del clan Bush y del clan Clinton – Obama. Si me preguntan si quiero pelear con el señor Donald Trump, digo no. Pero ya lo están empujando y empujando y va a caer en el mismo terreno donde cayó el clan Bush y el Clinton – Obama”, expuso el presidente.

Maduro reiteró su mensaje contra CNN, “ahí está el departamento de Estado atacando contra nosotros, CNN y el departamento de Estado, presidente Donald Trump, le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela, ¿quién la está promoviendo?, CNN que es un instrumento de guerra, en manos de verdaderas mafias y que nadie se meta con Venezuela y que se meta con nosotros reciba la respuesta adecuada, de la Venezuela que tiene moral”.

Durante el programa hizo un pase con el parlamentario Héctor Rodríguez hasta el estado Bolívar, por la conmemoración de los 198 del Congreso de Angustura.

“Estamos aquí rindiendo tributo al libertador, sabemos que son tiempos de dificultad, tiempos de tempestad, cuente con toda nuestra lealtad. Queremos nuestro presidente mandarle un abrazo a nuestro vicepresidente Tareck El Aissami, ya que esa misma inercia que declaró a Mandela como un terrorista hoy hacia a este joven trabajador, el ministro que más ha hecho por la seguridad de Venezuela, un hombre que atrapó a más de 100 narcotraficantes”, expresó Rodríguez.

El mandatario nacional anunció la creación de esta Gran Misión el pasado 7 de febrero durante el inicio del año Judicial 2017 con el objetivo conjugar una alianza de trabajo de los poderes Judicial, Ciudadano y Ejecutivo para contribuir a la construcción de la paz y la seguridad social.

Operación Sierra

A través del Operativo Paso del Tornado 2017, en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia se hallaron cuatro campamentos en los que se desmantelaron 38 laboratorios dedicados a la cristalización de clorhidrato de cocaína, informó el comandante de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) Occidente, Tito Urbano Meleán.

En el procedimiento se incautaron 5.270 kilogramos de droga, precisó Urbano Meléan este miércoles, durante la transmisión del acto de activación de la Gran Misión Justicia Socialista.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com