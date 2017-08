Ramos Allup: Acción Democrática participará en elecciones regionales y de alcaldes

El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró este miércoles 2 de agosto que el partido Acción Democrática participará en las elecciones regionales que se realizarán el próximo 10 de diciembre.

“Tenemos que luchar y presionar por elecciones, que es lo mismo que está presionando la comunidad internacional, eso es lo que hemos planteado. No podemos cambiar de repente los calendarios(…) Acción Democrática va a participar en las regionales, en las de alcaldes y presidenciales, nosotros no tenemos balas , lo que tenemos son votos”, afirmó el secretario general de Acción Democrática durante el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

Indicó que “si tú no te inscribes en este proceso, y no participas le concedes 23 gobernaciones al oficialismo. A mi me preocupa decirle la verdad a la gente”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com