Ramos Allup: Es innegable la ruptura dentro de la MUD

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup sostuvo este miércoles un encuentro con comités de organización de la tolda blanca y desde allí se refirió a la situación en la que se encuentra la Mesa de la Unidad Democrática en el escenario político actual.

El diputado calificó de “innegable” la ruptura que hay dentro de la MUD pero instó a quienes las componen a trabajar por fortalecer la coalición opositora.

Aseguró que Acción Democrática debe estar preparada para cualquier contienda electoral que el gobierno fije luego de pasar los comicios municipales de este 10 de diciembre.

El parlamentario aseguró que se debe seguir presionando al Gobierno para que haya condiciones electorales que permitan ir a unos comicios transparente.

“Todos sabemos que este no es un régimen democrático y que pretende afianzarse en el poder”.

Asimismo, se pronunció por el proceso de diálogo promovido por el Gobierno nacional. Al respecto, indicó que el gobierno no está interesado en dialogar.

“El gobierno no quiere diálogo y no desea la presencia de mediadores internacionales porque no tiene la intención de cumplir los acuerdos”, sentenció.