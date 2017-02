Tareck El Aissami envió carta pública al Departamento de Tesoro de EE UU

El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami afirmó el miércoles que la sanción por narcotráfico que le impuso el Departamento del Tesoro responde a acciones de sectores políticos estadounidenses que buscan evitar que Caracas y Washington restauren sus relaciones políticas y diplomáticas.

El Aissami publicó en el diario estadounidense The New York Times una carta pública dirigida al secretario del Departamento de Tesoro, Steven Mnuchin, en la que rechazó las sanciones que le impusieron la semana pasada y que implicaron la anulación de su visa y la confiscación de sus propiedades en Estados Unidos.

El vicepresidente sostuvo que Mnuchin ha sido “engañado” por sectores políticos de Estados Unidos que están interesados en evitar que Caracas y Washington “restauren” su relación bilateral. Ambos países están sin embajador desde 2010.

En la publicación de una página El Aissami pidió a las autoridades estadounidenses rectificar la medida alegando que van en contra del derecho internacional y representa un peligro para las relaciones internacionales.

The Associated Press solicitó al gobierno venezolano una reacción sobre el comunicado pero hasta el momento no ha habido respuesta.

La publicación coincidió con la investigación que inició el miércoles una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, al vicepresidente.

Como parte del proceso los congresistas opositores también investigarán al venezolano Samark José López Bello, quien fue identificado como un prestanombres del vicepresidente y también fue sancionado por Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro publicó en su página de internet que aplicará sanciones a 13 empresas controladas por López Bello y allegados que supuestamente conforman una red internacional desplegada por las Islas Vírgenes, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

El vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, afirmó que ante los señalamientos que enfrenta El Aissami “no puede ejercer” el cargo.

Caracas entregó la semana pasada a las autoridades estadounidenses dos notas de protesta y exigió una rectificación sobre las acusaciones contra El Aissami, quien fue señalado de facilitar el envío de drogas desde Venezuela a través del control de los aviones y las rutas aéreas e indicó que poseía múltiples cargamentos de estupefacientes, algunos de los cuales tenían como destino México y Estados Unidos.

Al defender al vicepresidente el mandatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que las sanciones respondían a una represalia por la gestión que cumplió El Aissami como ministro de Relaciones Interiores entre los años 2008 y2012 en el combate al narcotráfico.

Maduro dijo la semana pasada que no quería “problemas” con su par estadounidense Donald Trump y lo exhortó a que no se dejara llevar al terreno de las “equivocaciones”.

