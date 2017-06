Evalúan muestras de 4 casos sospechosos de difteria en el HUM y aislan a pacientes

Cuatro pacientes bajo sospecha de difteria son atendidos en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), confirmó el director del centro asistencial Samuel Viloria.

El primer caso en llegar al HUM es una joven de 18 años. Fue remitida desde una guarnición militar en Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprún, al Sur del Lago el pasado 8 de junio.

El director del centro asistencial explicó que “la muchacha está recluida en el hospital, presentó toda la sintomatología concerniente a la enfermedad, sin embargo, no se ha comprobado que sea Difteria. Se le tomaron unas muestras de sangre, se le hicieron unos estudios que ya fueron enviados a Caracas, y que ya están siendo estudiados”.

Viloria aclaró que las muestras fueron llevadas a Epidemiología regional, ente que a su vez las envío a Caracas para ser examinadas.

“Hasta ahora tenemos cuatro casos comprobables clínicamente, presentan la misma sintomatología, aparece una pseudomembrana en la faringe, pero aún no se ha confirmado el diagnóstico, hasta que llegue el resultado no llegue no podemos estar seguros que se trata de difteria”, explicó.

Los pacientes están aislados. Un ala de hospitalización, en el piso 8, fue habilitada y restringida. “Solo está permitido el ingreso al personal de salud a cargo de atender a los pacientes aislados”, dijo Viloria, quien aseguró que los pacientes bajo observación están recibiendo el tratamiento correspondiente “y están respondiendo bien”.

Dijo que el hospital dispone de penicilina sódica, penicilina procainica y penicilina -6-33, medicamentos indicados para el tratamiento de la difteria. Además, se están administrando vacunas como medida preventiva. La vacuna toxoide es la que están aplicando a los trabajadores.

“En la primera fase se está vacunando al personal médico, que es el personal más expuesto, y luego se irá colocando al resto de los trabajadores”, dijo.

A los afectados se les aplica también la antitoxina. “La antitoxina nos las está enviando el Ministerio de Salud y se le está colocando a los pacientes”, detalló.

El director del HUM recomendó que “lo primero que tiene que hacer una persona cuando presenta dolor de garganta, fiebre o malestar es acudir a la consulta médica”.

La difteria estaba erradicada en Venezuela, pero nuevos brotes han aparecido en el país desde finales de 2016.

