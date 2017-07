Giovanny Villalobos: “Gobierno mantuvo libres las vías principales durante el trancazo. Hubo 20 detenidos”

El Secretario General de Gobierno del Zulia, Giovanny Villalobos rechazó los actos vandálicos registrados durante los denominados “trancazos” convocados por la oposición, destacando los destrozos y robos perpetrados este martes en Maracaibo durante la convocatoria de la MUD.

Al respecto, Villalobos repudió el ataque cometido por sectores radicales de la oposición en contra de la estación del Metro de Maracaibo, Altos de la Vanega, donde lograron destrozar parte importante de las instalaciones de este servicio de transporte colectivo.

“El día de ayer nuevamente, Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), corrompidamente invitaron a los grupos extremistas a realizar el trancazo terrorista, para amedrentar a la gente y atracar a las personas. Ayer hubo conatos que rompieron parte de la estación de Altos de La Vanega del Metro de Maracaibo que tanto le ha costado a los zulianos, también el intento de quema de las unidades de Corpoelec en Amparo”, comentó Villalobos.

Igualmente, indicó que los vándalos intentaron incendiar unidades de apoyo logístico en el sistema eléctrico del transporte férreo, y además un ciudadano que se encontraba defendiendo las instalaciones del metro, fue brutalmente golpeado, lo que requirió su posterior hospitalización.

Asimismo, refirió que el Gobierno Regional logró mantener despejadas las principales vías de comunicación a pesar de las acciones violentas de sectores de la MUD, “en la COL detuvimos a 20 ciudadanos colombianos y venezolanos, sobre quienes hay fuertes indicios que son irregulares que tendrían como objetivo esperar que se reuniera la gente para buscar más muertes, situación que están investigando profundamente los cuerpos policiales y órganos de inteligencia. Los cuatro decesos presentados en el Zulia, han sido provocados por ellos mismos, los órganos policiales están haciendo actividades de contención, no de represión”, destacó la autoridad regional.

De igual manera, señaló que se están efectuando investigaciones en diversos hoteles de la ciudad donde algunos grupos radicales de la derecha están planificando un supuesto Golpe de Estado, durante el llamado a plebiscito que pretender realizar este 16 de julio.

“Esta es otra payasada más de la oposición, no tiene ningún rango constitucional, esa puede ser una encuesta o entrevista que no tiene ninguna legalidad, el CNE no va a participar, a escasos 24 días vamos a tener la Asamblea Nacional Constituyente, mucho antes del 16 nuestras escuelas serán tomadas. No le hagan caso a ese absurdo con el que quieren desconocer el Estado y hacer uno fallido” subrayó.

Finalmente, señaló que “del 8 al 10 de agosto entregaremos nuestras credenciales para la reelección de la Gobernación del estado Zulia, el 10 de diciembre serán las elecciones gubernamentales, el próximo año serán las de alcaldes y alcaldesas y las presidenciales en diciembre de 2018 como lo establece la Ley”, puntualizó.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com