Gobernación del Zulia recogió 300 TN de desechos en las Avenidas Milagro Norte y Bella Vista

La Gobernación del Zulia continúa con el Plan Integral de Recolección de Desechos Sólidos y Saneamiento Ambiental, esta vez llegando avenida principal de Milagro Norte, a la altura del Barrio Santa Rosa de Agua y diversas zonas de la Avenida Bella Vista del municipio Maracaibo, donde recogió un total de 300 toneladas de desperdicios.

Esta acción es llevada a cabo por el Servicio Desconcentrado para los Rellenos del Estado Zulia (Sarez) en forma conjunta con el IARA y el Centro de Operaciones del Estado Zulia (COEZ), cumpliendo con la planificación establecida por el Gobernador Francisco Arias Cárdenas.

Henry Ramírez, Presidente del IARA, señaló que esta es una labor abordada por el Gobierno Regional, de cara a la ineficiencia y abandono de la administración municipal. “El Gobernador del Zulia nos ha dado instrucciones para que la programación sea sostenida en los operativos de limpieza, recolección y remoción de escombros, despejemos las calles de la ciudad y hagamos el trabajo que no hace la Alcaldía de Maracaibo”, señaló.

Agregó que se han activado equipos de retro excavadoras, una volqueta, un camión de volteo y además una cuadrilla de barrido manual para un total de 20 personas que atendieron diferentes puntos en las avenidas Milagro Norte y Bella Vista.

Detalló Ramírez que en los próximos días también se atenderá la cañada del puente “El Espumoso”, ubicada en “La Tubería”, en la parroquia Idelfonso Vázquez dando continuidad al plan de limpieza de cañadas.

Acotó que la Gobernación del Estado Zulia se ha visto en la obligación de destinar recursos de otros proyectos para atender la limpieza de las calles. “La Alcaldesa no solo no les paga a sus trabajadores, sino que además le huye a sus responsabilidades, se pone a protestar cuando debería estar llamando a la paz y el Gobernador ha tenido que sacar los recursos para escuelas, salud y otros temas para dedicarlos a una competencia que no es de él”, dijo el presidente del Iara.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com