Gobernación inicia campaña informativa sobre la yuca amarga y ratifica que no existe siembra del rubro en el Zulia

La Gobernación del Zulia inició campaña informativa de prevención para que los consumidores tengan conocimiento sobre la conservación de alimentos y cuando dejan de ser comestibles de manera de preservar su salud, a la vez, que aclaA que los casos de muerte reportados en los hospitales Chiquinquirá y General del Sur no tienen ninguna relación con el consumo de la yuca amarga, rubro que no se cultiva en el Zulia

En rueda de prensa, el Secretario de Salud, Richard Hill acompañado por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Carlos Portillo, ratificó que hasta los momentos no se han certificado muertes que tengan relación con la ingesta de la yuca amarga, ya que en el estado no se siembra, y al llevarse a la boca sea cocida o cruda, su amargura no permite degustarla o masticarla.

“En nuestro estado solo existen siembras de yuca dulce, la colectividad esta fuera de peligro y pueden consumirla sin ningún temor”.



En relación con los casos antes mencionados, Hill explicó que el estudio realizado por servicio de toxicología arrojó en los pacientes presencia de nitrito, que es un conservante de los alimentos enlatados, o de otros productos que son altamente refrigerados, lo que pudo haber ocurrido es que perdió su cadena de frio o custodia dentro de la lata, sometida a altas temperaturas y luego fue ingerida por esos niños.

Por otra parte, agregó que la campaña de prevención consiste en dar a conocer que los productos o alimentos congelados tienen que mantener la cadena de frio, no exponerlo 4 horas a temperatura ambiente o al fuego y luego volver a llevarlo a la nevera o consumirlo.

En el caso de los enlatados Hill recomienda a la población verificar la fecha de vencimiento, “cuando abra una lata que contenga algún producto para ser consumido al momento, no deben guardar cierta cantidad del mismo que le haya sobrado, ya que contiene los nitritos necesarios para que se mantenga en el tiempo y al exponerlo a la intemperie se descompone”, advirtió el Secretario de Salud.

Angélica Quiroz, especialista en toxicología, dijo que posiblemente la sal nitro está llegando a hogares sin saber cómo, porque no es de uso doméstico y es la que está generando problemas. Es de uso industrial, ese nitrito produce un cuadro clínico en el cual la hemoglobina de la persona es transformada en metahemoglobina, es decir no le da oxigeno a los tejidos de forma generalizada en cualquier edad.

El director del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras en el estado Zulia, Carlos Ernesto Portillo, expresó que es improbable la intoxicación en la región por el consumo de yuca amarga, por varios factores, en primer lugar en el año 2016 se sembraron 5 mil hectáreas de yuca, para alcanzar 18 toneladas de producción, es decir en el Zulia se produjo 90 millones de kilos de yuca, estaríamos hablando de que 90 millones de familias que pudieron correr el riego de afectarse con el consumo del producto.

“La yuca amarga se produce en Monagas y en los estados del oriente del país, desde el punto de vista de la producción y también comercial, nadie va invertir en la siembra de una hectárea de yuca que no va a poder vender, el primer factor es por su sabor, apenas usted pruebe un pequeño bocado crudo o cocido de ese alimento no se lo puede comer debido a su sabor amargo” relató.

Asimismo, recalcó que la sal de nitrito, no es una sal que va en un salero, es un elemento químico que se aplica como un preservante de alimentos, para extender su vida útil.

Finalmente, Héctor Fasano, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, productor de yuca desde hace más de 20 años, agregó que la yuca amarga solo se reconoce por su sabor, ya que también existen yuca dulce con color amarillo debido a su material y enriquece la biodiversidad, eso además contribuye a la posibilidad de que podamos tener 10 o 12 tipos para que el consumidor pueda decidir.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com