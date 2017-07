Gobernador Arias Cárdenas se reunió con las comunidades aledañas a la subestación Miranda para coordinar abordaje social

El Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas se reunió con representantes de las comunidades aledañas a la subestación Francisco de Miranda, ubicada en la parroquia Cecilio Acosta en Maracaibo, luego del sabotaje eléctrico registrado en horas de la madrugada de este sábado.

Al respecto, el Gobernador Arias Cárdenas manifestó que “el Presidente Nicolás Maduro me llamó preocupado aproximadamente a la 1:00 a.m., para saber cómo se encontraban los habitantes del sector y tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir (…) Lamentablemente una persona falleció calcinada”.

Destacó que en el aspecto operativo se perdió un transformador que alimentaba 3 circuitos del Casco Central: las Torres Petroleras, el Hospital Chiquinquirá y el Central. “Es importante encontrar una solución a esta situación y prevenir otro incidentes como éste”, indicó.

El encuentro se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Gobernadores, donde estuvieron presentes la Presidenta del Clez, Magdeli Valbuena, el Secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez, el Secretario de Seguridad y Orden Público, Biagio Parisi, el Secretario de Desarrollo Social, José Fleire y, habitantes de los sectores “Royal”, “Andrés Eloy Blanco”, “Villa Democracia y “Padres de la Patria”, quienes plantearon sus inquietudes en función de trabajar de manera mancomunada por la solución de las problemas existentes en la zona.

Los lideres comunitarios solicitaron mayor seguridad en la subestación por la presencia de personas quienes constantemente quieren robar cables en el área, además del embaulamiento de la cañada Cacaíto.

En este sentido, el Jefe de Estado zuliano se comprometió a enviar un equipo conformado por Corpoelec y PDVSA que trabajará conjuntamente con dependencias de la Gobernación para el mantenimiento y limpieza de las líneas, rehabilitar todas las paredes y embaular la cañada. Además, informó que el transformador afectado será sustituido próximamente.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com