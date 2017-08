Usuarios reportan imposibilidad para realizar compras electrónicas este martes

Abastos, ferreterías, y comercios están teniendo problemas para procesar pagos, otros han tenido que cerrar.

Los zulianos han vivido la tarde de este martes 8 de agosto un suplicio para cancelar servicios y alimentos en diferentes establecimientos comerciales debido a una intermitencia en las operaciones electrónicas.

“Quiero saber qué pasa porque toda la mañana he recorrido la ciudad para buscar unos artículos y en ningún lugar hay punto. Tuve que llegar a mi casa para prepare cualquier cosa de almuerzo pues no pude traer nada. Vengo del sur, por circunvalación, el centro y llegué a Ciudadela Faría, es algo generalizado” dijo Fanny Valbuena.

También, la administradora Nancy Pérez indicó que no ha podido pagar en ninguna parte. “Fui a comprar unos repuestos, pero solo aceptan efectivo y tienen el punto inactivo. No hay efectivo tampoco y ahora no podemos pagar, el gobierno debería informar qué sucede”, reclamó.

Consultados por PANORAMA, usuarios de redes sociales narraron sus experiencias:

@willyernesto7 Terrible y creo que el peor es BFC. Ni en los cajeros se puede retirar. Y por caja tan solo te dan 20mil. Quien sobrevive con eso.

Cesar Ochoa @cesar_2010alex Hoy no, eso está así desde el Jueves pasado, no abren las páginas bancarias en PC y tampoco en aplicaciones para celulares.

@Chuch028 NO HAY INTERNET CANTV EN CASI TODA MARACAIBO…

