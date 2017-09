Fidel Madroñero introdujo denuncia en MP contra Juan Pablo Guanipa

El diputado constituyentista, Fidel Madroñero, introdujo este martes ante el Ministerio Público (MP) la denuncia contra el candidato a la Gobernación del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien es el principal responsable de los actos terroristas ocurridos en la ciudad durante más de cuatro meses de protestas.

Madroñero, aseguró que el expediente especifica cuantos delitos y que leyes violentó Guanipa, al que calificó de “fascista, nefasto y violento”; “estamos asumiendo nuestras declaraciones, nosotros en algún momento dijimos que veníamos hacer una denuncia ante el MP y aquí estamos, esto es justicia o nada”.

“Después de formular esta denuncia nos dan un acuse de recibido y luego se elevará ante a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en manos de su presidenta, Delcy Rodríguez”, indicó Madroñero.

Asimismo, el constituyentista aseveró que esos son los canales constitucionales correspondientes, “además quiero puntualizar que aspiramos que los sistemas de justicia funcionen eficaz y eficientemente, porque entendemos que, ante las leyes, el fascismo se combate con justicia y si no hay justicia no hay paz, ellos están acostumbrados a recurrir a la violencia y por eso no van a gobernar más nunca en este país”.

El también presidente de la Fundación Jorge Rodríguez Padre (FJRP), enfatizó que “tenemos un compromiso moral y ético con nuestro pueblo, por eso seguiremos luchando por seguir garantizándole a esta patria la tranquilidad necesaria”.

Además, el joven revolucionario, recordó el caso de María Gándica, a quien le quemaron la vivienda durante las manifestaciones convocadas por Juan Pablo Guanipa; “aquí se encuentra conmigo María Antonieta Gándica, a ella le quemaron su casa en la urbanización Club Hípico, y nosotros tenemos un compromiso con ella, ya que gracias a Guanipa por convocar a las guarimbas le atacaron vilmente su vivienda”.

“No vas hacer lo que te da la gana (Guanipa), confiamos en el MP, y confiamos en las palabras de Nicolás Maduro, que para reconocer a los candidatos deben subordinarse a la ANC”, señaló Madroñero, quien además recordó que “ellos (oposición) desconocían al Consejo Nacional Electoral (CNE) a la ANC y hoy están sumidos en un llamado que hizo la Constituyente”.

Cabe destacar que las elecciones se van a realizar por una propuesta convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, “nosotros fuimos los que pedimos que se adelantaran las elecciones para el 15 de octubre, es decir que van a un proceso que está avalado por la Constituyente, y están aceptando a este órgano con suprapoder del Estado”.

Para finalizar, Fidel Madroñero, garantizó que “consignaremos esta denuncia y seguiremos con nuestro pueblo en combate con estas series de personajes nefastos”.

