Iris Varela: Los que están tratando de empañar esta victoria van a tener que enfrentar la justicia

La constituyente electa Iris Varela llamó este miércoles a la militancia oficialista a acompañar a los asambleístas electos a la instalación este jueves 3 de agosto en el Palacio Legislativo.

“Iremos, a partir de mañana, disciplinadamente, a poner orden en este país (…) Que sepan los que están tratando de especular, y de empañar esta victoria que es del pueblo sepan que si siguen jodiendo vamos por ellos y la justicia van a tener que enfrentar”, dijo en alusión a las denuncias que señalan un presunto fraude en las elecciones .

“Así que compatriotas mañana (jueves) todos a acompañarnos todos a la toma de posesión y a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente desde el Palacio Federal Legislativo, allí estaremos, y que no se pongan cómicos, (…) ellos son 100 diputados, bueno saquen la cuenta porque en matemática salieron raspados, nosotros somos 545 constituyentes que representamos al pueblo y que decimos ya basta”, dijo este miércoles 2 de agosto luego de recibir las credenciales por parte del CNE.

Sobre las muertes registradas en los últimas semanas dijo que “los crímenes no van a quedar impunes”, “vinimos no para cometer retaliaciones, no, tenemos un pueblo muy grande como para caer en esas bajezas, en esas nimiedades, nosotros les ofrecemos a ellos un juicio justo, vayan buscando sus buenos abogados, pero ojo,que esos abogados no sean de los que estén incursos en delitos, porque no comemos cuentos”.

Varela expresó que “aquí se acabó el tiempo del perdón revolucionario” y aseguró que “aquí lo que se tiene es que imponer la justicia revolucionaria”.

“Aquí prevalecerá la justicia, queremos la paz, y tiene que haber justicia”, expresó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com