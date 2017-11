Ledezma desde Colombia: Cualquier destino para luchar por Venezuela es bueno

El exalcalde del Área Metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, ofreció sus primeras declaraciones desde Colombia, en exclusiva Caracol Radio Cúcuta.

“Fue una travesía, digamos, ‘peliculesca’. Estamos hablando de pasar más de 29 puestos entre guardias nacionales, policías (…) Dios es muy grande, le pido la comprensión a mi esposa, a mis hijas, que han sufrido mucho porque han tenido horas de angustia sin saber donde yo estaba, esto lo consulté yo únicamente con mi consciencia y espero que el pueblo lo entienda”, manifestó Ledezma al ser abordado por la emisora.

“Ya es hora de que comprendamos que con la consciencia de un pueblo no se juega, ni con los ideales de un pueblo glorioso como el de Venezuela tampoco se juega (…) Yo le digo a los venezolanos que esta es una hora de templanza, no hay que doblegarse, no hay que perder el ánimo, hay que mantener arriba las banderas que simbolizan la dignidad de un pueblo que ha perdido la comida, que ha perdido el efectivo y no tiene dinero ni siquiera para hacer la compra ni de una empanada pero que no pierde el decoro”, agregó el exalcalde.

Al consultarle sobre su próximo país de destino, respondió que recorrerá varios países para exponer la crisis venezolana. “Cualquier destino para luchar por la libertad de Venezuela es bueno, esa es la brújula, la brújula mía tiene varios destinos, voy a hacer un peregrinaje por todo el mundo, ya no solo mi esposa estará en esa tarea ni mis hijas, que han hecho un papel encomiable sino también que lo haré yo”, señaló.

“Le dejé mi bandera a María Corina Machado, en la que confío plenamente”.

“Gracias Colombia por auxiliar a Venezuela”, exclamó.

Dirigió un mensaje al presidente de la República, Nicolás Maduro: “Es hora de que se haga a un lado y permita un gobierno de transición, que Maduro no puede seguir torturando al pueblo de Venezuela, Maduro está matando de hambre al pueblo de Venezuela. Mientras paga 72 mil millones de dólares nada más en servicios de la deuda, hay gente que no tiene ni cómo comer”.

En horas de la mañana de este viernes 17 de noviembre, se conoció que Antonio Ledezma había salido de Venezuela, donde permanecía bajo arresto domiciliario. La información fue confirmada por Migración Colombia en un comunicado citado por Noticias Caracol. “En la mañana del día de hoy ingresó al país, proveniente de Venezuela, el señor Antonio Ledezma, quien fuera el Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015. El señor Ledezma ingresó al territorio colombiano vía terrestre por el Puente Internacional Simón Bolívar, de la población de Villa del Rosario, e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades”.

Ledezma está Cúcuta y podría llegar esta tarde a Bogotá, informó el diario español ABC citando fuentes “de absoluta solvencia”. Esta misma publicación, añadió que el presidente Juan Manuel Santos fue informado de la presencia del dirigente en el territorio, con quien desea reunirse lo antes posible.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, le envió un mensaje a Ledezma: “Mi saludo a Antonio Ledezma, referente moral de #Venezuela, ahora libre para liderar la lucha desde el exilio para la instauración del sistema democrático en su país”.

El expresidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, expresó: “Dios te guarde y proteja al gran @alcaldeledezma y a toda su familia”.

“Bienvenido a la libertad! @alcaldeledezma.¡ Es lo mejor que podía hacer. Te necesitamos libre por el mundo defendiendo la libertad, los derechos humanos y la democracia y no preso por la narcodictadura de @NicolasMaduro”, sostuvo el expresidente colombiano, Andrés Pastrana.

Noticias Caracol, en su cuenta en Twitter @noticiascaracol, manifestó: “Testigos afirman que Antonio Ledezma, tras escapar, cruzó la frontera por Cúcuta. Autoridades no confirman aún esa versión”.

Dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, fue detenido por primera vez en 2015 cuando era alcalde de Caracas. Estuvo internado cuatro meses en la cárcel militar Ramo Verde, pero obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por motivos de salud.

En agosto de este 2017, fue recluido de nuevo en Ramo Verdedurante tres días, después de que las autoridades le acusaran a él y al también opositor Leopoldo López de violar las condiciones contempladas para permanecer en sus respectivas viviendas.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com