Asesina de mujer embarazada conocía y trataba a su rival

Hubo premeditación. Esta es la primera presunción de los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que investigan el femicidio de Maira Lugo, quien estaba embarazada.

Haber planeado el crimen, perpetrado, el martes, en el edificio Tuy, en La Lago endurecería la pena contra Giorgia Sikyú Castillo. “Frecuentaba el edificio y estaba pendiente de la vida íntima y los movimientos de Maira”, dijeron detectives.

Una fuente detectivesca informó que Giorgia conocía muy bien a Maira Lugo. “Pese a que tenía cuatro años de haberse separado de Luis Leal, se aprovechaba de la confianza que cultivó con gente del edificio, a quienes preguntaba sobre Maira”, agregaron funcionarios.

“¿Y cuántos meses tiene?”, “¿cuándo va a parir?”, eran algunas de las preguntas. Giorgia, además, sabía las horas en las que su exmarido no estaba en el apartamento.

Leal rindió declaraciones ante el Cicpc. “Se enteró estando en su negocio. Vino a declarar. No tiene vinculación con el crimen”, trascendió.

“Se sabe que Giorgia utilizó unas llaves para entrar al edificio, pero no tenía las del apartamento, por lo que se presume que Maira le abrió la puerta”, informó un vocero policial.

Este dato que maneja la policía científica hace suponer que “entre ellas hubo diálogo, que se conocían y que llegaron a tener trato personal. La separación había sido hace cuatro años mientras que Luis y Maira, tenían dos años de relación estable”.

Sin embargo, “Giorgia y Luis, al parecer, aún tenían vinculos personales a pesar del rompimiento. Ambos compartían el cuidado de sus dos hijos”, trascendió.

Ayer, una tía y una prima de Maira declararon en la morgue, que ellas supieron que la joven estudiante de Relaciones Industriales había recibido amenazas de Giorgia, pero no le dieron importancia.

“Eso fue en un velorio donde coincidieron, Giorgia la amenazó. Era una mujer celosa”, dijeron sin embargo, no explicaron cuál fue esa amenazada.

“Le pedimos a Dios que la encuentren y que pague su pena porque esa muerte no debe quedar impune”, dijo la prima de Maira, Belkis Olivares.

Desde el Cicpc se conoció que emitieron alertas en todos los terminales terrestres y aéreos para evitar la salida de Castillo, quien habría huido en un Honda Civic. “Se realizaron dos allanamientos, uno en un apartamento en el sector La Lago, donde vive su mamá y otro en residencias Las Flores del sector Arismendi, donde vive Giorgia”, informó un vocero del Cicpc.

De Giorgia, de 31 años, se dijo que cursa estudios de medicina y gusta de viajar. “Llegó de Panamá hace tres meses. En sus redes sociales hay imágenes de paseos en varios países, como Catar, Estados Unidos y Canadá”, agregaron fuentes policiales.

Maira era la menor de tres hermanos. Su mamá reside en el sector El Varillal de Maracaibo. Familiares dijeron que estaba bastante afectada y la tienen bajo acompañamiento.

Los restos de Maira son velados en Ave de Paraíso. Su esposo, Luis Leal, es comerciante. “Tiene varios negocios, uno de ellos encargado de distribuir ropa de niños”, trascendió.

Maira Lugo Olivares, tenía siete meses de embarazo.