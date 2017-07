Asesinan a un joven frente a su casa en La Concepción

Este viernes un hombre identificado como Nelio José Molleja García, fue sorprendido y acribillado por 2 delincuentes en el frente de su casa ubicada en La Paz, municipio Jesús Enrique Lossada.

“Yo estaba en la panadería cuando escuché los disparos. Estamos sorprendidos porque no creíamos que podía ser a él a quien le habían disparado” afirmó un hermano de la victima.

El Cicpc informó que el joven tenia 23 años de edad y era ordeñador, trabajaba en una matera del sector. Los funcionarios del cuerpo de seguridad presumen que se trate de una venganza, aunque su hermano dijo que no tenía enemigos. “Él era mujeriego, pero no sabemos si fue por eso que lo mataron”, dijo. El joven tenia dos hijos y vivía con su mujer.

Redacción /www.diariorepublica.com