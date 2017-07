De múltiples balazos asesinaron a un trasvesti en el barrio Primero de Agosto

Raúl Segundo García Bernal, conocido entre sus amigos como “La Machi” de 46 años, fue asesinado a tiros por desconocidos en el barrio Primero de Agosto de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, mientras caminaba por la avenida 60B del sector.

Amigos y vecinos contaron que García que era travesti, regresaba de comer en un puesto de comida rápida cercano al sector. Le dispararon en la cara tres veces y otros dos tiros se los dieron en el pecho. Un amigo estilista que tiene el negocio cerca corrió hasta el sitio y al reconocer el cuerpo le puso una sábana encima.

Familiares dijeron que García no tenía enemigos y que desde la edad de 20 años decidió vivir solo. “Era una persona inofensiva, no tenía enemigos, para nosotros esto fue algo inesperado porque no sabemos qué pudo ser la causa de este asesinato”, dijo su hermana Maritza García y otros familiares en la morgue.

“La Machi” o también “Michel” como le conocían, frecuentaba viajar a Chivacoa, estado Yaracuy donde compraba carteras, ropa y otros accesorios para venderlos allí mismo en este estado. Era comerciante. El móvil se está investigando ya que, pese a que no le robaron ninguna de sus pertenencias, no se descarta que lo hayan intentado robar, pero también manejan la hipótesis del sicariato, dijo una fuente del Cicpc.