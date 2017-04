Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz: Lamento la muerte de 26 personas

La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, repudió los hechos de violencia que han dejado 26 muertos en las últimas semanas.

Por los hechos 1.289 personas han sido aprehendidas, de estos 65 han sido privados de libertad. Mientras que 267 serán presentadas este martes. 437 personas resultaron lesionadas.

La información la ofreció este martes 25 de abril en rueda de prensa desde el auditorio del Ministerio Público, Caracas.

“Yo me voy a dirigir al país ante los recientes hechos que hemos vivido, quiero manifestar que repudio los hechos de violencia, soy una mujer de paz, no puedo tolerar la violencia. También lamento la muerte de 26 venezolanos, duele mucho la muerte de una persona, sea de Gobierno o sea de oposición, en cualquier manifestación pública o en cualquier acción, siempre la muerte de una persona es lamentable, expreso mis solidaridad y condolencias a los familiares de todas la víctimas. También quiero expresar mi más firme rechazo a la violencia como arma de acción política, la política ano debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del dialogo y la negociación. Es la confrontación de ideas en el marco de las diferencias que pueden darse en una sociedad, sobre todo en una como la nuestra”.

“Tenemos el caso de Paola Ramírez Gómez, una joven e 23 años de Táchira, que muere el 19 de abril durante unas manifestaciones, este hecho sucedió con un grupo de motorizados civiles armados. Ingresaron a una vivienda, supuestamente en esa vivienda los estaban grabando, ingresan a esa vivienda, robaron el inmueble y huyen hacia el lugar donde lamentablemente se encontraba esta joven Paola y muere de un disparo. Inmediatamente se pensó que los hechos tenían que ver con este grupo civil armado, pero luego de las experticias que hace el Ministerio Público conjuntamente con el Cicpc, logran ese mismo día allanar el inmueble donde se presumía había salido el disparo por la trayectoria, planimetría que hicieron los expertos del MP y efectivamente se allana un inmueble donde se encuentra evidencias y fue aprendido Iván Pernía, quien reconoce que había efectuado los disparos, además entrega otras evidencias. La balística dio perfectamente, el proyectil que se extrae a la joven y los recolectados en el sitio del suceso con el arma homicida que fue entregada”, dijo.

“Tenemos otros casos, como el de Jairo Ortiz de 19 años en el estado Miranda por un arma de fuego, por este caso también se encuentra privado de libertad un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana de nombre Rogen Luis Leonel Mata. También el caso de Daniel Queliz de 20 años en el estado Carabobo, que murió producto de un disparo en el cuello, se encuentran aprendidos dos funcionarios de la policía del estado Carabobo: Marcos Ojeda y Edwin Romero. Un joven del estado Lara, Grusene Antonio Canelón, el transitada alrededor de las manifestaciones que se desarrollaban en sector Bellas Artes de Cabudare y producto de las heridas de armas de fuego, perdió la vida. Por este caso tenemos 14 órdenes de captura”, aseguró Ortega.

Manifestó que el Ministerio emitió 16 órdenes de captura por los homicidios. Afirmó que de formas inmediata asignó personal para abordar las investigaciones.Los expertos del Ministerio Público fueron los que practicaron las autopsias.

“Seguimos trabajando porque hay muchas cosas que investigar, apenas estamos comenzando las investigaciones. Estamos trabajando para que no haya impunidad, para que haya respuesta”.

“Vamos a exigir el debido castigo para los que aparezcan como responsables”, expresó.

Sobre la aprehensión de 38 personas en el estado Nueva Esparta por parte de la GNB expresó que era una situación “anómala”, por cuanto el Cicpc que trasladó a los detenidos no conoce las razones por las que fueron detenidos. Recalcó que el Ministerio Público solicitó la nulidad de tal decisión por carecer de sustento, pero el tribunal los mantiene detenidos.

“El Ministerio Público ha requerido libertad plena o ha pedido medidas cautelares sustitutivas de libertad, quiero referirme a un caso de aprehensión de 38 personas el 19 de abril en el estado Nueva Esparta por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional. Desde el punto de vista constitucional, el 44 constitucional así como el Código Orgánico de Condición Penal ‘los ciudadanos solo puede ser aprendidos en fragancia o a través de una orden judicial, cuando la detención es en fragancia se debe establecer, no lo digo yo lo dice la ley, desde estar sustentada en un acta policial que explique de forma detalla las circunstancias de: modo, tiempo y lugar, en que fue sorprendido el aprehendido’. La persona que se aprehende, cometió el delito. El funcionario policial no tiene que decir cuál es el delito, quien califica es el fiscal del Ministerio Público ‘una persona la sorprendí con una piedra en la mano lanzándole a tal dependencia’, eso no ocurrió en el acta policial”.

Ortga añadió que, “en este caso en concreto, al que hago referencia nos encontramos con una situación anómala por el Cicpc, tras la orden de aprendidos no conoce de las circunstancias que dieron origen a tal situación, sino que los aprehendió la Guardia Nacional y se los entregó al Cicpc, y el Cicpc por supuesto, no quiero señalar a nadie pero sencillamente el Cicpc lo que hace es transcribir las personas que están detenidas, pero por ninguna parte en esto que se le entregó al Ministerio Público no narra las circunstancias de: modo, tiempo y lugar en que fueron aprendidos las personas. ¿Qué estaban haciendo?, ¿cuál es la conducta?, que desarrolló la persona para aprehenderla. Porque eso es importante en un acta policial, porque el fiscal no está atendiendo la seguridad ciudadana, no está atendiendo el orden público, no está atendiendo las manifestaciones. El fiscal está atendiendo en los tribunales, redactando, practicando experticias, autopsias para ver como se cometió un crimen. Es difícil para el fiscal investigador determinar el delito que cometió una persona si no lo describen, cual es la conducta que este desarrollo”.

La fiscal añadió que publicará en la página web del Ministerio Público, la lista de las personas aprehendidas por hechos vandálicos durante manifestaciones y las personas que tienen órdenes de captura.

“Quiero informar al país que el Ministerio Público apenas tuvo conocimiento de estos homicidios, de forma inmediata designó fiscales, pero no solamente fiscales, sino también a directos, subdirectores, coordinadores y especialmente a nuestros laboratorios. Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias para determinar las causas de las muertes. Nosotros seguimos trabajando porque hay muchas cosas que investigar en estos homicidios, entre ayer y la madrugada de hoy tenemos cuatro personas fallecidas más. Apenas estamos comenzando las investigaciones, estamos trabajando para que se sancione a los responsables para que no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia”.

“También hemos registrado un total de 437 personas presionadas, en cuyas investigaciones estamos avanzando. 182 por delitos comunes y 247 por delitos fundamentales”, añadió.

“El país necesita seguridad jurídica, por eso debe haber certeza que si la persona cometió un delito debe ser sancionada”, dijo.

La fiscal dijo que “es imposible estar de acuerdo con acciones vandálicas”, y sostuvo que “no se pueden apoyar”.

“La paz no se decreta se construye con actuaciones, con ejemplo, se construye con el predicar con el ejemplo (…) Venezuela debe estar por encima de las diferencias políticas”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com