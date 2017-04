Joven que murió en Chacao presuntamente fue asesinado con una pistola de perno

La noche de este miércoles fue realizada la autopsia al cadáver de Juan Pablo Pernalete Llovera, el joven de 20 años de edad quien murió ayer tras ser impactado por un arma en Altamira (Mir) donde se desarrollaban protestas.

De manera preliminar se concluye que el muchacho presenta un tatuaje (herida) en la tetilla izquierda similar al que deja “una pistola de perno cautiva”, explicó una fuente del sistema de justicia. Dicha arma se usa para el aturdimiento de animales; trabaja con aire a presión y a corta distancia, detalló la fuente.

Efectivamente el muchacho recibió el impacto a quema ropa. “Un golpe seco que no dejó herida porque el arma usada no tiene bala; el perno salió y retornó al arma”, acotó el informante, quien aclaró que hasta ahora no han precisado el tipo de armamento usado. De hecho el comunicado enviado a las 11:47 pm de ayer por el Ministerio Público, señala que Pernalete Lovera ingresó a las 3 pm a un centro de salud “con un hematoma en el pectoral izquierdo”.

La Fiscalía igualmente informó que en esas protestas donde hirieron a Pernalete Llovera, resultaron heridas 22 personas.

