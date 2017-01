Robaron la estatua de Udón Pérez ubicada en la plaza central del emblemático liceo marabino (FOTOS)

La delincuencia en Maracaibo no conoce límites y acaba de asestar otro duro golpe a la cultura regional arrebatándole la estatua de Udón Pérez, que se encontraba en la plaza central del emblemático liceo, que lleva su nombre ubicado en la avenida Santa Rita.

No se sabe exactamente cuando se la llevaron, pero fue este miércoles 4 de enero cuando el director del liceo, profesor Carlos Olivar, se percató del robo.

“Yo pasé ayer (el miércoles) por el instituto a supervisar unos trabajos que se hacen en el cafetín y un obrero, que atiende el jardín, me preguntó que sí habían bajado la estatua para restaurarla. Yo le dije que no y entonces fue que nos dimos cuenta que se la habían robado. Este hecho significa un duro golpe, no solo al instituto, sino a toda la cultura del Zulia”, dijo Olivar.

El director llamó a la policía que se acercó al instituto a realizar las pesquisas para tratar de dar con el paradero del monumento, realizado en cobre, material de un alto costo en la actualidad y apetecido por la delincuencia para fundirlo y venderlo como chatarra.

En desarrollo…



La estatua estuvo en este pedestal desde 2008



Así lucía en la actualidad



La escultura estaba elaborada en cobre