Rector ULA: Los ministros han tratado a la universidad con incomprensión

El rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, aseguró que Hugbel Roa, nuevo ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, tiene entre sus retos mantenerse en el cargo un tiempo que le dé estabilidad y se puedan concretar los proyectos a favor de la universidad.

Bonucci, quien ya perdió la cuenta de la cantidad de ministros que ha visto pasar por el gabinete tanto del fallecido presidente Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro, dijo que “ya a los ministros lo que le deseamos es que se mantengan un tiempo prudencial”.

Ese deseo va acompañado de un trabajo continuo que permita el desarrollo de planes y proyectos que no paralicen a la ULA, como generalmente ocurre cuando hay cambio de ministro, explica el rector, quien no ve diferencia entre Hugbel Roa y los titulares anteriores, porque “son personas que no son del área”.

Bonucci dijo que no tiene cómo evaluar el trabajo del ministro Hugbel Roa porque “no lo conocemos a nivel del área educativa (…), uno siempre espera contar con un ministro que por lo menos tenga las mismas condiciones requeridas para ser Rector, que sea profesor de una universidad y que entienda la problemática universitaria. No soy de los que creen en ministros comodines y aunque sabemos que todos los problemas son gerenciales, hay que conocer del área”, sentenció.

No es mucho lo que espera Mario Bonucci del nuevo Ministro de Educación Universitaria porque a su juicio, todos los ministros han tratado a la universidad con la misma incomprensión de siempre.

Sin muchas expectativas el rector de la ULA manifestó que “ninguno ha tratado bien a la universidad, eso viene desde Chávez, siempre ha habido una alta rotación de ministros que no son del área”, expuso al tiempo que anunció que pronto los rectores tendrán una reunión con Hugbel Roa y “ahí nos enteraremos de cuáles son sus planes”.

Acotó Bonucci que los ministros de este gobierno revolucionario tienen una visión particular sobre la universidad y no es otra que “hacer que la universidad mire el país, mire las cosas, con los mismos anteojos que tienen ellos y eso no es posible en una universidad autónoma, donde la pluralidad del pensamiento es lo que nos define. Este es el espacio de encuentro y desencuentro de las ideas”, resaltó.

Los otros retos

Una vez definido como un reto el hecho de que Hugbel Roa permanezca largo tiempo en la cartera de Educación Universitaria, el rector de la ULA expresó que otro asunto que tiene que enfrentar el nuevo ministro es rescatar la credibilidad del gobierno hacia las universidades.

En este aspecto justificó que hay una clara intención del gobierno en intervenir a las universidades cuando controla el acceso de los estudiantes, otorga presupuesto deficitario y hasta hace imposiciones judiciales.

Ordenar el problema presupuestario y lograr que las universidades puedan recuperar la autonomía financiera y presupuestaria, es otro de los retos que Mario Bonucci cree que tiene el nuevo ministro.

“Todos los años inventan algo distinto: la data, la maqueta, todos son mecanismos de control, de acumulación de recursos que no maneja la universidad”, explicó el rector que tiene ocho años al frente de la bicentenaria casa de estudios y asegura que el sector universitario está bastante deprimido y golpeado, “no sólo por el presupuesto, sino por todas aquellas cosas que están produciendo la diáspora universitaria que es la situación calamitosa del país”.

